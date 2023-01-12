Росавиация приступила к отбору авиакомпаний для предоставления субсидий на полеты по РФ

Росавиация приступила к отбору авиакомпаний для предоставления им субсидий, которые покроют операционные расходы при перелетах по России с ноября 2022 года по март 2023-го. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее решение было принято российскими властями. Оно поддержит отечественных авиаперевозчиков и поможет сохранить рабочие места.
Заявки на участие в отборе можно будет подать с 12 по 22 января текущего года, а победители станут известны до 28 января. Они должны будут заключить договоры с Росавиацией до 11 февраля.
На эту меру господдержки власти выделили из федерального бюджета России 25,3 миллиарда рублей.
С 1 по 8 января российские авиалинии перевезли более двух миллионов человек. Такой информацией поделился канал «Санкт-Петербург».