События в Донбассе на 15:00 12 января: схроны диверсантов в ЛНР, в ДНР сбит украинский Су-25

Минэкономразвития Луганской Народной Республики сообщило, что объем розничного товарооборота за 11 месяцев 2022 года возрос на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, ведомство заявило о росте объема оптового товарооборота на 40,6%. Увеличились и показатели объема производства фармпродукции (39%), реализации продукции переработки (в 2,6 раза), зерновых и зернобобовых (в 2,7 раза), продукции машиностроения (9,7%), промпродукции (в 1,9 раза).