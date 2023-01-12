События в Донбассе на 15:00 12 января: схроны диверсантов в ЛНР, в ДНР сбит украинский Су-25

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в ежедневной сводке заявила, что за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 90 единиц боеприпасов из РСЗО «Град» и ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм минометов. Под обстрелы попали районы 4 населенных пунктов республики, погиб мирный житель, еще 2 получили ранения.
С начала суток 12 января ВСУ открывали огонь по Донецку и Макеевке. В ходе атак применялись артиллерийские орудия калибра 155 мм и реактивные системы залпового огня.
В Донецке при обстреле погиб мирный житель, еще 4 получили ранения. Кроме того, в обоих городах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в Макеевке пострадало здание нефункционирующего спортивного комплекса «Ясиновец».
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ в районах Серебрянки и Григоровки на Лиманском направлении, а также Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки на Южно-Донецком. На Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия союзных сил.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе Ивановки, 2 артиллерийские системы М777 в Лозовом и Песчаном, а также гаубица 2С1 «Гвоздика» в Бурлацком. Кроме того, в районе Лозового поражена радиолокационная станция AN/TPQ-50 производства США.
Истребительной авиацией сбит самолет Су-25 ВСУ в районе Никаноровки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал «дешевым спектаклем» вбросы в украинских СМИ о якобы «коридоре для спасения» военнослужащих ВСУ в Соледаре.
ЛНР
Минобороны РФ заявило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новолюбовки и Невского.
Средствами ПВО перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты в районах Старобельска, Червонопоповки, Софиевки.
В Луганске обнаружен схрон с оружием украинских диверсантов, планировавших теракты на территории республики. Из тайника изъяты пулеметы, гранатометы, патроны иностранного производства, выстрел к пушке 2А28.
Еще один схрон был найден в Золотом-3. В одном из нежилых домов, где ранее располагались военнослужащие ВСУ, изъяты гранатомет, пластидная лента, а также 30 электродетонаторов и различные боеприпасы.
Минэкономразвития Луганской Народной Республики сообщило, что объем розничного товарооборота за 11 месяцев 2022 года возрос на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, ведомство заявило о росте объема оптового товарооборота на 40,6%. Увеличились и показатели объема производства фармпродукции (39%), реализации продукции переработки (в 2,6 раза), зерновых и зернобобовых (в 2,7 раза), продукции машиностроения (9,7%), промпродукции (в 1,9 раза).