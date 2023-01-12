Антиковидный тренд: экономист Багманов о поддержке нефтяных цен

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов указывает на позитивный тренд в ценообразовании «черного золота».
«По итогам торгов вчерашнего дня (11 января) цены на нефть закрылись достаточно уверенным ростом более чем на 4% и поднялись с отметки в 80 долларов в район отметки 83 доллара за баррель», — рассказывает он.
Сегодня, 12 января, нефть продолжает на этом уровне торговаться. Позитивом для нее стали новости из Китая, где со снятием антиковидных ограничений постепенно увеличивается спрос, особенно в связи с возобновлением международных авиаперелетов.
По словам эксперта, сегодня вышли данные по инфляции в Китае — по итогам декабря отмечено рост на 2,8%, что выше предыдущего значения на 1,6% при этом индекс производителей за этот же месяц снизился в годовом выражении на 0,7%.
«В целом низкие цифры инфляции говорят о том, что Китай сейчас может спокойно стабилизировать и восстанавливать свою экономику, — указывает обозреватель. — Это также будет способствовать повышению спроса на нефть. При этом министр промышленности и информационных технологий Китая Сяо Яцин заявил о том, что ожидает рост промышленного производства в этом год на 3,6%, что также позитивно для нефти».
Как сообщил Багманов, накануне вышли данные по запасам нефти от Минэнерго США. За прошлую неделю был показан рост на почти 19 миллионов баррелей при этом запасы бензина увеличились на 4,1 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,1 миллиона баррелей. Произошел и рост добычи нефти в Штатах на 100 тысяч баррелей до отметки 12,2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее экономический обозреватель Алексей Бобровский в своем авторском Telegram-канале подробно рассказал о логических причинах падения цены российской нефти Urals.