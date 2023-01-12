Антиковидный тренд: экономист Багманов о поддержке нефтяных цен

Как сообщил Багманов, накануне вышли данные по запасам нефти от Минэнерго США. За прошлую неделю был показан рост на почти 19 миллионов баррелей при этом запасы бензина увеличились на 4,1 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,1 миллиона баррелей. Произошел и рост добычи нефти в Штатах на 100 тысяч баррелей до отметки 12,2 миллиона баррелей в сутки.