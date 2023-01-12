Мощный снегопад встретил Дмитрия Медведева под Петербургом

Совещание по газификации с участием заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в Ленинградской области прошло под сильным снегопадом.
Бывший президент России Медведев и вице-премьер Александр Новак перед совещанием наведались в деревню Большое Верево, которая находится под Петербургом. Как пишет «Ленправда», делегация попала под мощный снегопад.
Отмечается, что в Большом Верево живут супруги Аликовы. У них дома прошло чаепитие в честь прихода газа в деревню. Пробираться в жилище Медведеву пришлось под снежными зарядами. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пошутил по этому поводу, что для пуска газа — всегда «хорошая ленинградская погода».
Снег в четверг идет и в Петербурге, но в городе на Неве его убирают довольно неспешно. Петербуржцы уже не раз просили чиновников Смольного, который возглавляет губернатор Александр Беглов, разобраться с дефицитом дворников и уборочной техники. Однако сугробы в городе становятся все массивнее. Все это может спровоцировать сильную гололедицу, поскольку завтра в Северной столице ожидается оттепель.