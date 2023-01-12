Мощный снегопад встретил Дмитрия Медведева под Петербургом

Снег в четверг идет и в Петербурге, но в городе на Неве его убирают довольно неспешно. Петербуржцы уже не раз просили чиновников Смольного, который возглавляет губернатор Александр Беглов, разобраться с дефицитом дворников и уборочной техники. Однако сугробы в городе становятся все массивнее. Все это может спровоцировать сильную гололедицу, поскольку завтра в Северной столице ожидается оттепель.