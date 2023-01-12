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Певец SHAMAN рассказал, что чувствует во время выступления перед военными

Общество
Певец SHAMAN рассказал, что чувствует во время выступления перед военными

Автор хитов «Встанем» и «Я русский» певец SHAMAN продемонстрировал феноменальный взлет своей музыкальной карьеры в 2022 году. Несмотря на обрушившуюся на него популярность, артист не перестал выступать перед российскими военнослужащими.

Как признался певец, он знает, что в сердцах защитников России его песни отзываются особым образом, дают им сил двигаться вперед и вдохновляют на героические подвиги.

«Выступать перед ними — особая часть для меня. И я очень дорожу такими моментами, которые могу провести в компании настоящих героев — защитников нашего Отечества», — признался он.

SHAMAN также сообщил, что на своих концертах перед военнослужащими он не просто поет для бойцов, но и выражает им с помощью творчества свою благодарность за непростую, но самую почетную работу — службу Родине, передает «Вечерняя Москва».
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