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Криштиану Роналду продал «Золотой мяч» 2013 года на аукционе за 600 тыс. евро

Спорт
Криштиану Роналду продал «Золотой мяч» 2013 года на аукционе за 600 тыс. евро

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду продал на аукционе «Золотой мяч» 2013 года за 600 тыс. рублей. Награду 37-летнего португальца приобрел израильский миллиардер Идан Офер.

Стоит отметить, что все деньги, полученные за продажу «Золотого мяча», пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish. Специалисты из данной организации помогают сбыться мечтам смертельно больных детей, сообщает Telegram-канал «Арена @ незыгарь».

Недавно Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Португалец по контракту с саудовским «Аль-Насром» будет зарабатывать 200 млн евро за сезон. Кроме этого, Роналду будет официальным послом заявки Саудовской Аравии на право проведения чемпионата мира по футбол — 2030. Основным конкурентом страны с Ближнего Востока станет Португалия — родина 37-летнего нападающего.
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