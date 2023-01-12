Криштиану Роналду продал «Золотой мяч» 2013 года на аукционе за 600 тыс. евро

Недавно Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Португалец по контракту с саудовским «Аль-Насром» будет зарабатывать 200 млн евро за сезон. Кроме этого, Роналду будет официальным послом заявки Саудовской Аравии на право проведения чемпионата мира по футбол — 2030. Основным конкурентом страны с Ближнего Востока станет Португалия — родина 37-летнего нападающего.