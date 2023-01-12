Собаки растерзали бывшего игрока сборной Замбии по футболу Филемона Мулала

Стало известно о смерти бывшего игрока сборной Замбии по футболу Филемона Мулала, на которого напали собаки в саду его дома. Об этом в четверг сообщает Daily Mail.
По данным портала, все произошло 7 января. Тело 60-летнего Мулала без признаков жизни нашла его супруга в саду. После случившегося собак изъяли сотрудники Общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
«В Футбольной ассоциации Замбии выразили соболезнования в связи со смертью Мулала. «Это такой трагический конец», — говорится в пресс-службе организации.
Мулала успел сыграть за сборную Замбии шесть матчей, в которых забил три мяча.