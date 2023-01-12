Объем выдачи ипотеки в России может увеличиться до 5 трлн рублей

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2023 году может вырасти до 5 трлн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.
Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считают, что такой динамике будут способствовать льготные программы. Представители «Национального рейтингового агентства» (НРА) прогнозируют рост объема выдачи ипотеки на 10-15%, а эксперты АКРА — на 13%.
Если экономическая ситуация окажется негативной, то данный показатель останется на уровне 2022 года или ниже. По данным ВТБ, в прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов сократился на 16% в сравнении с данными 2021 года и составил 4,8 трлн рублей.