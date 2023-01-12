Объем выдачи ипотеки в России может увеличиться до 5 трлн рублей

Если экономическая ситуация окажется негативной, то данный показатель останется на уровне 2022 года или ниже. По данным ВТБ, в прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов сократился на 16% в сравнении с данными 2021 года и составил 4,8 трлн рублей.