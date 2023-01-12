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Спектакль «Евгений Онегин» с Макаром Запорожским покажут в Ноябрьске

Общество
Спектакль «Евгений Онегин» с Макаром Запорожским покажут в Ноябрьске

Февраль 2023 года обещает привнести массу нового в культурный быт жителей и гостей города Ноябрьска, где на сцене центра досуга «Нефтяник» пройдут показы спектакля «Евгений Онегин».

Как сообщает ИА «Север-Пресс», главные роли в этой постановке исполняют Макар Запорожский, Сергей Пиоро и Мария Кононова. Увидеть их на сцене можно будет 22 и 24 января.

Продолжительность спектакля, включающего семь картин и три действия, составит полтора часа. Информагентство подчеркивает, что посетить постановку смогут и пользователи Пушкинской карты.
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