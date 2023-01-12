ITV News: на вечеринках Джонсона на Даунинг-стрит не обошлось без секса между чиновниками

Стали известны еще более ужасающие подробности о вечеринках, которые устраивал экс-глава британского кабмина Борис Джонсон во время своего правления на Даунинг-стрит. Как рассказали авторы ITV News, помимо алкоголя не обошлось и без «постельных сцен».
Напомним, что в Лондоне ранее разразился скандал из-за того, что Джонсон, еще будучи премьер-министром Соединенного Королевства, проводил масштабные вечеринки в официальной резиденции. Однако, как выяснили журналисты телеканала, употребление алкоголя — это не самое плохо, что там происходило.
Оказалось, что несколько британских чиновников прямо во время мероприятия на Даунинг-стрит уединялись в комнатах и придавались плотским утехам. Одних ловили за касанием интимных мест, другие были застуканы при выходе из комнаты с погашенным светом, где, как предположили журналисты, они занимались сексом.