ITV News: на вечеринках Джонсона на Даунинг-стрит не обошлось без секса между чиновниками

Оказалось, что несколько британских чиновников прямо во время мероприятия на Даунинг-стрит уединялись в комнатах и придавались плотским утехам. Одних ловили за касанием интимных мест, другие были застуканы при выходе из комнаты с погашенным светом, где, как предположили журналисты, они занимались сексом.