Три частных дома сгорели в Новосибирске

Масштабное возгорание имело место утром 12 января на улице 3-я Кустарная в Ленинском районе Новосибирска. При пожаре сгорели три частных дома. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Об этом уведомили в региональном ГУ МЧС.
Как пишет интернет-журнал «Новости Сибири», жители успели вовремя выйти из домов, а затем были помещены в автобусы для обогрева. На месте инцидента был сформирован штаб пожаротушения для координации действий пожарных.
Ликвидация возгорания осложнялось сильной стужей и плотной застройкой на улице. Около 60 минут осуществлялась локализация пожара. Для тушения открытого горения понадобилось еще 17 минут. Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.
Госавтоинспекторы перекрывали улицу Большая, чтобы специалисты могли проложить магистральные линии. В устранении происшествия задействовали 53 человека и 18 единиц техники, сообщили в ведомстве.