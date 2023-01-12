Китайские ученые испытали комаров для вакцинации животных

Профессор Государственной лаборатории комплексной борьбы с насекомыми-вредителями и грызунами Чжэн Айхау рассказал о возможном использовании комаров.
В беседе с South China Morning Post Айхау отметил важность исследования специалистов из Института зоологии Китая, которые изучили возможность использования комаров для доставки модернизированных вакцин для сохранения популяции животных, которым грозит исчезновение, сообщает ИА «Время Пресс».
По словам Айхау, опыты прошли успешно, доказав, что комары могут доставлять вакцину для иммунизации животных. Это открывает возможности для разработки вакцин, доставляемых комарами, для уничтожения зоонозных вирусов.