Владимир Жарихин: Казахстан встал на скользкий путь задолго до «юрт несокрушимости»

Напомним, как сообщил 11 января глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков, Астанеудалось договориться с Москвой о прокачке своей нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Он также отметил, что максимальный объем поставок в Германию может достичь 6 миллионов тонн нефти в год. Ранее, в конце декабря, руководство «Транснефти» сообщило, что получило от «Казтрансойла» заявку на резерв мощностей российского нефтепровода. Казахстанская компания планирует в 2023-м экспортировать в Германию 1,2 миллиона тонн нефти. В начале декабря Евросоюз установил потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, также вступило в силу эмбарго на поставки топлива из России по морю.