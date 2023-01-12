Владимир Жарихин: Казахстан встал на скользкий путь задолго до «юрт несокрушимости»

На Украине начали возводить так называемые «юрты несокрушимости», позиционируя их как «помощь от посольства Казахстана». Это вызвало явное недоумение в России. Как сообщил ФАН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сама акция с «юртами несокрушимости» выглядит как провокация.
Украинские и российские СМИ активно обсуждают стартовавшую на Украине неоднозначную акцию. Сначала в городе Буча под Киевом установили «пункт несокрушимости» в виде казахской юрты, а накануне такую же юрту начали устанавливать в самом центре украинской столицы, в Парке Шевченко. В этих юртах все желающие могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны, а в день открытия гостей даже угощали бесплатным пловом.
Как сообщили украинские СМИ, «юрта несокрушимости» стала подарком Киеву от посольства Казахстана.
«Из Казахстана при поддержке МИД доставили на Украину шесть юрт и 40 генераторов, проект будет продолжен, — заявили украинские телеграм-каналы. — Благодаря поддержке посольства Казахстана на Украине и депутата Сергея Нагорняка в Киевской области открываются «юрты несокрушимости».
После этого в России резко раскритиковали Казахстан за установку «юрт несокрушимости» в стане противника. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала эту акцию «нанесением ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству». Также МИД РФ обратился к казахским дипломатам за комментарием по ситуации с «юртой несокрушимости» в Буче.
«Нас заверили, что тиражируемая в СМИ информация неверна, и власти Казахстана тут ни при чем. Оснований не доверять партнерам у нас нет», — сообщила Захарова.
В МИД Казахстана пояснили России, что посольство на Украине не имеет отношения к «юртам несокрушимости» — мол, это частная инициатива казахских бизнесменов-меценатов.
«Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место, экологически чистая. Это частная инициатива наших казахских меценатов, решивших помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Как сообщил ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, попытка публично обозначить поддержку Украине от лица одного из близких союзников РФ выглядит провокационно.
«В чем нельзя отказать режиму Зеленского, так это в наличии фантазии. Все-таки его основу составляют люди из «95-го квартала», и от них можно ожидать чего угодно. Они вполне способны устроить очередной фейк, и якобы от имени казахов установить десятки «юрт несокрушимости», — сообщил Жарихин. — Определенная подоплека у этой акции, безусловно, имеется. Так, после начала спецоперации Казахстан не стал противодействовать антироссийским санкциям Запада. Хотя при сам он не ввел никаких экономических санкций против РФ».
Политолог напомнил — в этом году из Казахстана официально ушел «МакДональдс» по причине того, что потерял возможность получать из России качественное мясо для изготовления бургеров.
«Казахстан традиционно очень тесно связан с Россией экономически. Вот и здесь оказалось, что в такой «мясной» стране нет собственного производства качественной говядины. Единственный на постсоветском пространстве сертифицированный завод находится в подмосковном Черкизово, и получать оттуда мясо Казахстан не смог из-за антироссийских санкций, — пояснил Жарихин. — В любом случае, я бы отделял геополитику от пиар-технологий. По сути, «юрты несокрушимости» — это в чистом виде провокация. Скорее всего, за ней стоят казахские оппозиционеры, которых осталось достаточно много, в том числе — и в органах власти. Тем самым они пытаются отомстить России за блестящую операцию по пресечению попытки госпереворота в Астане, которая состоялась в январе 2022-го. Тогда Россия не позволила им сместить с поста действующего президента Токаева».
Жарихин признал — сегодня Казахстану приходится постоянно балансировать между интересами России и желаниями ее противников, стран Запада.
«Нужно учитывать реальную геополитическую ситуацию — в конце концов, казахский президент Токаев и так делает, что может. В предыдущие годы Казахстан добровольно отдал важнейшие отрасли своей экономики в руки транснациональных корпораций, в том числе — пользуясь примером России. Мы же сами еще с конца 1990-х соревновались с казахами в том, кто больше получит иностранных инвестиций в свою экономику. И теперь они реально оказались в «скользком» положении, потому что на этот «скользкий лед» они зашли вместе с Россией. Сейчас более 80% казахской экономики находится в руках американских и англо-голландских концернов. Поэтому они вынуждены жить в условиях этой реальности, а значит — должны делать определенные политические жесты в сторону «страдающей Украины». Тем не менее десятки статей «параллельного импорта» идут в Россию в том числе и из Казахстана, просто этот процесс не афишируется», — заключил Владимир Жарихин.
Впрочем, как выяснили российские телеграм-каналы, финансирует установку «юрт несокрушимости» в Киеве некто Давлет Нуржанов — бизнесмен из Казахстана, давно работающий на Украине. Нуржанов является владельцем компании Kusto Agro, ведущей агробизнес в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Ранее казахский оппозиционер был одним из тех, кто стоял за попыткой госпереворота в Казахстане в январе 2022-го, который координировался из Киева.
По данным Forbes.kz, в 2022-м Давлет Нуржанов стал 39-м в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана, с капиталом 169 миллионов долларов. При этом Нуржанов — близкий друг депутата Верховной Рады Украины Сергея Нагорняка. По информации СМИ, стоимость одной «юрты несокрушимости» составляет 25 тысяч долларов, и вскоре Нуржанов намерен открыть подобные юрты в Харькове, Одессе, Черкассах и других городах Украины.
Напомним, как сообщил 11 января глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков, Астанеудалось договориться с Москвой о прокачке своей нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Он также отметил, что максимальный объем поставок в Германию может достичь 6 миллионов тонн нефти в год. Ранее, в конце декабря, руководство «Транснефти» сообщило, что получило от «Казтрансойла» заявку на резерв мощностей российского нефтепровода. Казахстанская компания планирует в 2023-м экспортировать в Германию 1,2 миллиона тонн нефти. В начале декабря Евросоюз установил потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, также вступило в силу эмбарго на поставки топлива из России по морю.