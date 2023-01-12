В Китае водитель BMW разбросал деньги по дороге и сбил увлеченных их собиранием людей

Водитель BMW в китайском Гуанчжоу разбросал деньги по дороге, чтобы привлечь на место происшествия как можно больше людей. Затем 22-летний мужчина за рулем легковушки врезался в толпу сограждан, сбив 18 человек, пишут местные СМИ.
По данным региональных журналистов, сперва злоумышленник сбил одного пешехода. Затем хулиган наехал на сотрудника полиции. После этого мужчина на BMW решил разбросать по проезжей части купюры, чтобы люди начали их собирать.
Когда другие горожане так и сделали, водитель на полной скорости врезался в толпу. В результате действий преступника пять человек погибли, еще 13 получили травмы и попали в больницу.