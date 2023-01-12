Отчим восемь лет развращал падчерицу в селе Троицком под Екатеринбургом

Все началось, когда девочке было девять лет. По словам пострадавшей, 38-летний мужчина, проживавший с ее матерью, работал охранником, а семья считалась благополучной. В какой-то момент мужчина стал приставать к несовершеннолетней с неприличными предложениями. Подобные действия продолжались до тех пор, пока юная жительница Свердловской области, которой на тот момент исполнилось 17 лет, не обратилась в полицию.