Отчим восемь лет развращал падчерицу в селе Троицком под Екатеринбургом

Отчим в течение восьми лет развращал падчерицу в селе Троицком Талицкого района Свердловской области. После того, как девушка обратилась в полицию, мужчину оперативно задержали, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Все началось, когда девочке было девять лет. По словам пострадавшей, 38-летний мужчина, проживавший с ее матерью, работал охранником, а семья считалась благополучной. В какой-то момент мужчина стал приставать к несовершеннолетней с неприличными предложениями. Подобные действия продолжались до тех пор, пока юная жительница Свердловской области, которой на тот момент исполнилось 17 лет, не обратилась в полицию.
Злоумышленник полностью признал свою вину. Мужчина ответит в суде за преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).