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Представители Русского дома провели утренник для детей сотрудников жандармерии ЦАР

Весь мир
Представители Русского дома провели утренник для детей сотрудников жандармерии ЦАР

Банги, 12 января. Представители Русского дома в ЦАР провели утренник детям сотрудников местной жандармерии.

Представители гуманитарной миссии рассказали маленьким центральноафриканцам о новогодних традициях России. Юные граждане республики водили хороводы, танцевали и пели праздничные песни.

Утренник закончился визитом Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи провели конкурс рисунков на асфальте и подарили детям памятные сувениры — деревянные игрушки, расписанные хохломой.

Праздник прошел на площади перед елкой. Символ Нового года также установили сотрудники Русского дома в подарок жителям Банги.

Кроме того, отечественные дипломаты представили центральноафриканцам известный во всем мире мультфильм «Маша и Медведь». Взрослые и дети по достоинству оценили картину. Они поблагодарили работников посольства за такой подарок.

Сотрудники представительства также организовали для жителей Банги праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. С поздравительным словом к центральноафриканцам обратился и глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, который отметил успехи правительства ЦАР в области безопасности.
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