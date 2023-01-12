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СК проверит инцидент в детсаду Усть-Кута, где воспитатель бросила мальчика на снег

Происшествия
СК проверит инцидент в детсаду Усть-Кута, где воспитатель бросила мальчика на снег

Следователи сообщили о проведении проверки по факту публикации в Сети видеозаписи, на которой сотрудница детского сада в Иркутской области сначала тащит воспитанника за капюшон, а после кидает на снег. Об этом в четверг пишет kp.ru.

Как сообщили в ведомстве, семилетний мальчик якобы не хотел возвращаться с прогулки в учреждение, поэтому воспитатель была вынуждена силой затащить его в детский сад.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СК.

Инцидентом также занялась прокуратура города Усть-Кута. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и поговорили с заведующей. Ребенка осмотрели медики. Другие обстоятельства станут известны позже.
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