СК проверит инцидент в детсаду Усть-Кута, где воспитатель бросила мальчика на снег

Следователи сообщили о проведении проверки по факту публикации в Сети видеозаписи, на которой сотрудница детского сада в Иркутской области сначала тащит воспитанника за капюшон, а после кидает на снег. Об этом в четверг пишет kp.ru.
Как сообщили в ведомстве, семилетний мальчик якобы не хотел возвращаться с прогулки в учреждение, поэтому воспитатель была вынуждена силой затащить его в детский сад.
«По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СК.
Инцидентом также занялась прокуратура города Усть-Кута. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и поговорили с заведующей. Ребенка осмотрели медики. Другие обстоятельства станут известны позже.