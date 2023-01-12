АЕБ спрогнозировала рост российского авторынка на 12% в 2023 году

Рост авторынка России в 2023 году составит 12% — он пополнится 770 тысячами новых автомобилей. Такими данными поделилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в своей презентации по итогам прошлого года.
По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, это по большей части усредненный прогноз, а рост российского автомобильного рынка может быть еще более ощутимым.
В то же время в ассоциации отметили, что продажи «легковушек» в РФ в 2022 гожу просели на 58,8% по сравнению с годом ранее, составив 687 тысяч машин.
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