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Цена нефти марки Brent может вырасти после отмены коронавирусных ограничений в КНР

Экономика
Цена нефти марки Brent может вырасти после отмены коронавирусных ограничений в КНР

Если Китай отменит антикоронавирусные ограничения, стоимость нефти марки Brent может увеличиться до 110 долларов за баррель уже к третьему кварталу текущего года, передает Bloomberg TV заявление главы отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри.

Когда вся транспортная инфраструктура заработает в полную силу, спрос на ресурс вырастет, отмечает эксперт.

Аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт также считает, что единственной причиной, по которой стоимость нефти не осталась на уровне выше 130 долларов — это падение спроса со стороны Китая. Когда он восстановится, ситуация с ценами изменится и снова подставит под удар и без того слабую мировую экономику.
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