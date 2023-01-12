Цена нефти марки Brent может вырасти после отмены коронавирусных ограничений в КНР

Аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт также считает, что единственной причиной, по которой стоимость нефти не осталась на уровне выше 130 долларов — это падение спроса со стороны Китая. Когда он восстановится, ситуация с ценами изменится и снова подставит под удар и без того слабую мировую экономику.