Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Конгрессвумен Тейлор Грин осудила инициативу по установке бюста Зеленского в Капитолии

Политика
Конгрессвумен Тейлор Грин осудила инициативу по установке бюста Зеленского в Капитолии

Инициатива по поводу установки скульптуры украинского лидера Владимира Зеленского в Палате представителей США вбила клин между республиканцами. Категорическое несогласие на этот счет высказала конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

Ранее с соответствующим предложением выступил член этой политсилы Джо Уилсон. Однако Грин на странице в Twitter жестко осудила его идею, заявив, что она служит Вашингтону, а не Киеву.

«Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!» — написала конгрессвумен.

Стоит отметить, что идея с установкой бюста Зеленского также пришлась не по душе американцам. Пользователи Twitter сочли это предложение безумным.
Украина сша зеленский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду