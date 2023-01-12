Конгрессвумен Тейлор Грин осудила инициативу по установке бюста Зеленского в Капитолии

Инициатива по поводу установки скульптуры украинского лидера Владимира Зеленского в Палате представителей США вбила клин между республиканцами. Категорическое несогласие на этот счет высказала конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.
Ранее с соответствующим предложением выступил член этой политсилы Джо Уилсон. Однако Грин на странице в Twitter жестко осудила его идею, заявив, что она служит Вашингтону, а не Киеву.
«Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!» — написала конгрессвумен.
Стоит отметить, что идея с установкой бюста Зеленского также пришлась не по душе американцам. Пользователи Twitter сочли это предложение безумным.