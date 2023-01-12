Власти Кейптауна привели в полную готовность экстренные службы на фоне веерных отключений электричества в ЮАР

Претория, 12 января. Руководство южноафриканского города Кейптаун привело в полную готовность все экстренные службы, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса и возможных техногенных катастроф.
Власти ЮАР ввели бессрочный шестой этап отключения электричества в стране, чтобы снизить нагрузку на сеть. В связи с этим администрация мегаполиса создала оперативный центр для обеспечения нормальной жизни граждан, куда вошли представители коммунальных служб и правоохранительных органов.
Новообразованное ведомство займется обеспечением правопорядка в районах, наиболее пострадавших от энергетического кризиса. Кроме того, полицейские станут патрулировать улицы, чтобы пресечь кражу медного кабеля и любых других случаев вандализма.
Коммунальные службы займутся контролем инфраструктуры. В период веерных отключений электричества возможно переполнение канализации из-за неработающих насосов.
Южно-Африканская Республика столкнулась с энергетическим кризисом в середине сентября прошлого года. Причиной коллапса стало устаревшее оборудование.
В качестве выхода из сложившейся ситуации власти ЮАР предложили проект по разработке альтернативных источников электричества. Президент Сирил Рамафоса рассказал об инициативе, согласно которой страна сможет производить от 6 до 13 миллионов тонн чистого водорода к 2050 году.