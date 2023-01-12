Власти Кейптауна привели в полную готовность экстренные службы на фоне веерных отключений электричества в ЮАР

Власти ЮАР ввели бессрочный шестой этап отключения электричества в стране, чтобы снизить нагрузку на сеть. В связи с этим администрация мегаполиса создала оперативный центр для обеспечения нормальной жизни граждан, куда вошли представители коммунальных служб и правоохранительных органов.