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Депутат Хамзаев попросит СК РФ обратить внимание на заявления Гребенщикова

Общество
Депутат Хамзаев попросит СК РФ обратить внимание на заявления Гребенщикова

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев попросит Следственный комитет России обратить внимание на заявления певца Бориса Гребенщикова. Это связано с высказываниями музыканта.

По мнению парламентария, они могут содержать слова о содействии терроризму, а также о дискредитации Вооруженных сил России, передают РИА Новости. Исполнитель в одном из интервью признался, что помогал Украине финансами. Помимо этого артист назвал русских фашистами.

Напомним, что Хамзаев ранее заявлял о своей инициативе обратиться в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела в отношении актера Артура Смольянинова. Поводом также стали острые заявления.
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