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Сыгравший Леню Голубкова в рекламе «МММ» Пермяков женится на молодой красавице

Общество
Сыгравший Леню Голубкова в рекламе «МММ» Пермяков женится на молодой красавице

Актер театра и кино Владимир Пермяков, наиболее известный по роли Лени Голубкова в рекламных роликах финансовой пирамиды «МММ», играет свадьбу с молодой возлюбленной.

Как рассказала kp.ru избранница актера Ольга Петрова, с Пермяковым они знакомы вот уже шесть лет. По словам молодой красавицы, у них был «гостевой брак», после чего пара все же решила узаконить отношения.

«Хотели расписаться красиво, 30 декабря, в день столетия СССР. Мы же «родом из СССР». Подали заявление в декабре, чтобы нас расписали 30 декабря, но опоздали на два дня», — рассказала она.

В конечном итоге церемонию бракосочетания назначили на 12 января. Как призналась Петрова, для нее это первая свадьба. В свою очередь, Пермяков уже трижды выходил под венец.
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