Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили восемь единиц техники ВСУ в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Там отметили, что ВС РФ продолжили с успехом наступать на позиции противника. По информации ведомства, потери украинских войск в живой силе составили порядка 70 человек.
«Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказано в отчете.
Удары наносились артиллерийскими подразделениями, а также авиацией Воздушно-космических сил РФ.