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МО РФ заявило об успешном продолжении наступления российских войск на Донецком направлении

Армия
МО РФ заявило об успешном продолжении наступления российских войск на Донецком направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили восемь единиц техники ВСУ в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Там отметили, что ВС РФ продолжили с успехом наступать на позиции противника. По информации ведомства, потери украинских войск в живой силе составили порядка 70 человек.

«Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказано в отчете.

Удары наносились артиллерийскими подразделениями, а также авиацией Воздушно-космических сил РФ.
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