Фермеры ЮАР перешли к массовому использованию сельскохозяйственных роботов

Претория, 12 января. Аналитическое агентство GlobalData опубликовало доклад об использовании современной робототехники в сельском хозяйстве Южно-Африканской Республики.
По данным исследователей, фермеры ЮАР поддержали тенденцию широкого применения автоматизированных комбайнов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По прогнозу, глобальные объемы продаж подобных систем достигнут 11 миллиардов долларов к 2030 году.
Аналитики отметили, что ранее полевые роботы и агрегаты были недоступны для Южной Африки. Власти страны изменили законодательство и разрешили использовать дроны, в том числе для работы с химикатами и удобрениями.
Руководитель службы безопасности местного агрохолдинга Кобус Виссер рассказал, что увеличение числа беспилотников позволит решить многие проблемы на фермах страны. Он подчеркнул, что внедрение автоматизации станет двигателем отрасли в самом технологичном государстве материка.
Ранее власти Буркина-Фасо закупили комплекты БПЛА для местных сельхозпроизводителей. Использование дронов стало частью процесса механизации земледелия республики.