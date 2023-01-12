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Режиссер Константинов открестился от слов о пожертвованных Нагиевым на СВО 200 млн рублей

Общество
Режиссер Константинов открестился от слов о пожертвованных Нагиевым на СВО 200 млн рублей

Пресс-служба Театра кукол Образцова, главным режиссером которого является Борис Константинов, официально опровергла приписываемые ему слова о пожертвованиях шоуменом Дмитрием Нагиевым на специальную операцию. Сообщалось, что он якобы выделил 200 млн рублей.

Представители учреждения культуры заявили, что Константинов ничего не говорил о пожертвованиях Нагиева. Они отметили, что режиссер не пользуется социальными сетями, где якобы появилось сообщение.

«Просим опровергнуть неверную информацию», — передает «МК» заявление пресс-службы.

Ранее новость о щедрых пожертвованиях опроверг и сам Нагиев. Он добавил, что никогда не слышал о таком режиссере.
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