Режиссер Константинов открестился от слов о пожертвованных Нагиевым на СВО 200 млн рублей

Пресс-служба Театра кукол Образцова, главным режиссером которого является Борис Константинов, официально опровергла приписываемые ему слова о пожертвованиях шоуменом Дмитрием Нагиевым на специальную операцию. Сообщалось, что он якобы выделил 200 млн рублей.
Представители учреждения культуры заявили, что Константинов ничего не говорил о пожертвованиях Нагиева. Они отметили, что режиссер не пользуется социальными сетями, где якобы появилось сообщение.
«Просим опровергнуть неверную информацию», — передает «МК» заявление пресс-службы.
Ранее новость о щедрых пожертвованиях опроверг и сам Нагиев. Он добавил, что никогда не слышал о таком режиссере.