Эксперт в рамках эфира «Соловьев Live» отметил, что Москва и Вашингтон совершенно по-разному относятся к историческим фактам и различным военным столкновениям. Белый дом на протяжении трех десятков лет пытался стереть у россиян память о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны и о том, какие преступления совершали германские и украинские нацисты. Однако благодаря акции «Бессмертный полк» и Крымской весне все усилия США были разбиты вдребезги.