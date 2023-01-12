Кремль всего двумя шагами разнес в пух и прах многолетнюю работу Белого дома по уничтожению исторической памяти в России. Как Москве это удалось на пальцах объяснил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт в рамках эфира «Соловьев Live» отметил, что Москва и Вашингтон совершенно по-разному относятся к историческим фактам и различным военным столкновениям. Белый дом на протяжении трех десятков лет пытался стереть у россиян память о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны и о том, какие преступления совершали германские и украинские нацисты. Однако благодаря акции «Бессмертный полк» и Крымской весне все усилия США были разбиты вдребезги.
«Вы заметили, насколько там никто не понял, насколько сильно там разочаровались результатами практически 30-летней работы», — сказал Сатановский.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна будет развиваться дальше вопреки давлению со стороны Запада.