Мошенница обманула ярославскую пенсионерку на 180 тысяч рублей

Полиция Ярославля расследовала инцидент с хищением крупной суммы у местной пенсионерки.
По версии следствия, 41-летняя безработная жительница Ярославского района, которая представилась работником госорганизации, убедила 81-летнюю жительницу Ярославля в необходимости обменять старые купюры на новенькие. Пенсионерка поверила и получила в обмен своих настоящих 180 тысяч рублей красивые бумажки «банка приколов», сообщает ECHO76.RU.
По данному факту ярославская полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемую в мошенничестве аферистку удалось вычислить и задержать. Теперь ей предстоит ответить перед судом за свое противоправное деяние.