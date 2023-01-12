Мошенница обманула ярославскую пенсионерку на 180 тысяч рублей

По версии следствия, 41-летняя безработная жительница Ярославского района, которая представилась работником госорганизации, убедила 81-летнюю жительницу Ярославля в необходимости обменять старые купюры на новенькие. Пенсионерка поверила и получила в обмен своих настоящих 180 тысяч рублей красивые бумажки «банка приколов», сообщает ECHO76.RU.