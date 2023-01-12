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Мошенница обманула ярославскую пенсионерку на 180 тысяч рублей

Общество
Мошенница обманула ярославскую пенсионерку на 180 тысяч рублей

Полиция Ярославля расследовала инцидент с хищением крупной суммы у местной пенсионерки.

По версии следствия, 41-летняя безработная жительница Ярославского района, которая представилась работником госорганизации, убедила 81-летнюю жительницу Ярославля в необходимости обменять старые купюры на новенькие. Пенсионерка поверила и получила в обмен своих настоящих 180 тысяч рублей красивые бумажки «банка приколов», сообщает ECHO76.RU.

По данному факту ярославская полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемую в мошенничестве аферистку удалось вычислить и задержать. Теперь ей предстоит ответить перед судом за свое противоправное деяние.
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