Кения запустит производство собственных смартфонов

По словам президента страны, на сегодняшний день средняя цена на смартфон в Кении составляет от 10 до 15 тысяч кенийских шиллингов (5,5 — 8 тысяч рублей. Прим. — ФАН). Отечественная разработка обойдется потребителю в три раза дешевле.