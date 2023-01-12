Кения запустит производство собственных смартфонов

Найроби, 12 января. Президент Кении распорядился организовать выпуск смартфонов на территории республики.
Создание национальных мобильных телефонов позволит многократно снизить стоимость продукции. Благодаря подобному решению правительство устранит дефицит электроники на местном рынке.
По словам президента страны, на сегодняшний день средняя цена на смартфон в Кении составляет от 10 до 15 тысяч кенийских шиллингов (5,5 — 8 тысяч рублей. Прим. — ФАН). Отечественная разработка обойдется потребителю в три раза дешевле.
Секретарь кабинета министров по информационно-компьютерным технологиям Элиуд Овало провел совещание с телекоммуникационными ведомствами республики. На встрече с чиновниками он призвал объединить усилия, чтобы сократить импорт зарубежных аппаратов и простимулировать национальное производство.
Ранее эксперты по международной кибербезопасности зафиксировали взрывной рост преступлений в цифровом пространстве Кении. По их словам, количество атак на сервера Найроби накануне Нового года выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем.