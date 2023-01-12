Сверстницы избили школьницу в подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах

Сверстницы избили школьницу в подъезде одного из жилых домов в подмосковных Люберцах, после чего в социальных сетях появилось видео с этим избиением. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в Сети роликом.
Проведение оперативных мероприятий было поручено Люберецкой городской прокуратуре. В ходе проверки специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
По результатам проверки, если буду выявлены существенные основания, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали ЧП.