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Сверстницы избили школьницу в подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах

Происшествия
Сверстницы избили школьницу в подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах

Сверстницы избили школьницу в подъезде одного из жилых домов в подмосковных Люберцах, после чего в социальных сетях появилось видео с этим избиением. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в Сети роликом.

Проведение оперативных мероприятий было поручено Люберецкой городской прокуратуре. В ходе проверки специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По результатам проверки, если буду выявлены существенные основания, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали ЧП.
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