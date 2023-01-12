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Захарова предупредила недружественные страны об ответных действиях РФ на изъятие активов

Политика
Захарова предупредила недружественные страны об ответных действиях РФ на изъятие активов

Российское руководство не будет закрывать глаза на враждебные действия других государств и даст соответствующий ответ. С таким предупреждением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Напомним, что Берлин ранее изъявил желание изъять активы России и передать их Киеву на восстановление украинского государства. Соответствующие планы также озвучили и власти Эстонии. Захарова, комментируя подобные намерения, сказала, что за этим обязательно последуют ответные меры со стороны Кремля.

Ранее МИД Эстонии призвал Евросоюз депортировать еще больше российских дипломатов из стран объединения.
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