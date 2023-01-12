Захарова предупредила недружественные страны об ответных действиях РФ на изъятие активов

Российское руководство не будет закрывать глаза на враждебные действия других государств и даст соответствующий ответ. С таким предупреждением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Напомним, что Берлин ранее изъявил желание изъять активы России и передать их Киеву на восстановление украинского государства. Соответствующие планы также озвучили и власти Эстонии. Захарова, комментируя подобные намерения, сказала, что за этим обязательно последуют ответные меры со стороны Кремля.
Ранее МИД Эстонии призвал Евросоюз депортировать еще больше российских дипломатов из стран объединения.