Захарова предупредила недружественные страны об ответных действиях РФ на изъятие активов

Напомним, что Берлин ранее изъявил желание изъять активы России и передать их Киеву на восстановление украинского государства. Соответствующие планы также озвучили и власти Эстонии. Захарова, комментируя подобные намерения, сказала, что за этим обязательно последуют ответные меры со стороны Кремля.