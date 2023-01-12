Актер Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своем щедром пожертвовании в поддержку СВО

Актер театра и кино Дмитрий Нагиев, известный широкому зрителю по ролям в сериале «Физрук» и фильме «Чистилище», не делал щедрого пожертвования в поддержку спецоперации на Украине.
Ранее в СМИ появилась информация, что Нагиев пожертвовал на военные нужны страны порядка 200 млн рублей. С просьбой прокомментировать эти данные к звезде обратился Telegram-канал Mash.
«Когда я увижу такую сумму в миллионах, я обязательно сообщу», — иронично отметил актер.
Источником слухов о щедром пожертвовании Нагиева стал режиссер кукольного театра Борис Константинов. Как признался актер, ему никогда не доводилось слышать о таком человеке.
Ранее Нагиев высказался о звездах российского шоу-бизнеса, выехавших за границу после начала спецоперации по демилитаризации Украины.