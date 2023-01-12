Бизнес-коуч Акман назвала способы справиться с ленью и апатией после новогодних праздников

Чтобы избежать данного синдрома, в первую очередь нельзя резко лишать себя праздничного настроения. По словам эксперта, необходимо обязательно выделить время для развлечений. Кроме того, очень важно нормализовать сон и питание, а также заняться регулярной физической нагрузкой, пишет «Газета.Ru».