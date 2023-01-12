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Бизнес-коуч Акман назвала способы справиться с ленью и апатией после новогодних праздников

Общество
Бизнес-коуч Акман назвала способы справиться с ленью и апатией после новогодних праздников

После новогодних праздников у многих людей наступает период лени и апатии. Бизнес-коуч Катерина Акман рассказала, как с этим справиться.

В психологии для такого подавленного состояния существует специальный термин — «праздничный блюз». Человек испытывает тревогу, раздражительность, отсутствие энергии и нежелание что-либо делать.

Чтобы избежать данного синдрома, в первую очередь нельзя резко лишать себя праздничного настроения. По словам эксперта, необходимо обязательно выделить время для развлечений. Кроме того, очень важно нормализовать сон и питание, а также заняться регулярной физической нагрузкой, пишет «Газета.Ru».
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