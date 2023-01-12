Тренер Тарасова считает бредом слухи о купании Костомарова в проруби до госпитализации

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о купании фигуриста Романа Костомарова в проруби перед госпитализацией. Она заявила, что данная информация не соответствует действительности.
Тарасова призналась, что виделась с Костомаровым на спектакле незадолго до его госпитализации. По ее словам, спортсмен жаловался на свое состояние здоровья.
«Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — цитирует тренера РИА Новости Спорт.
Ранее в прессе появились слухи, что 45-летний фигурист лечился окунанием в прорубь перед госпитализацией. Высокая температура тела не помешала ему выступать на ледниковых шоу.