Звезда «Мажора» Вита Корниенко рассказала о съемках с Павлом Прилучным

Актриса кино, телевидения и дубляжа Вита Корниенко на съемках продолжения сериала «Мажор» сильно сблизилась со своим экранным отцом Павлом Прилучным. По словам юной знаменитости, ей комфортно работать с ним.
Корниенко в беседе с изданием Teleprogramma.pro отметила, что Прилучный на съемочной площадке всегда включает музыку. Помимо этого, актер часто что-нибудь с ней обсуждает, передает телеканал «360».
«И мы уже были знакомы — сталкивались ранее на съемках другого сериала. Мне с ним очень комфортно в общении и в работе», — рассказала она.
Новый сезон сериала «Мажор» рассказывает, как расследуя серию убийств, главный герой в определенный момент и сам оказывается под подозрением.