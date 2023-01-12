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Звезда «Мажора» Вита Корниенко рассказала о съемках с Павлом Прилучным

Общество
Звезда «Мажора» Вита Корниенко рассказала о съемках с Павлом Прилучным

Актриса кино, телевидения и дубляжа Вита Корниенко на съемках продолжения сериала «Мажор» сильно сблизилась со своим экранным отцом Павлом Прилучным. По словам юной знаменитости, ей комфортно работать с ним.

Корниенко в беседе с изданием Teleprogramma.pro отметила, что Прилучный на съемочной площадке всегда включает музыку. Помимо этого, актер часто что-нибудь с ней обсуждает, передает телеканал «360».

«И мы уже были знакомы — сталкивались ранее на съемках другого сериала. Мне с ним очень комфортно в общении и в работе», — рассказала она.

Новый сезон сериала «Мажор» рассказывает, как расследуя серию убийств, главный герой в определенный момент и сам оказывается под подозрением.
прилучный мажор-4 корниенко
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