Депутат Стенякина предложила запретить ряду артистов участвовать в государственных проектах

Некоторые артисты выступили против России после начала спецоперации по защите Донбасса, однако это не помешало им продолжить свою деятельность в стране. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина считает, что необходимо создать стоп-лист знаменитостей, чтобы ограничить их деятельность.
Стенякина предложила запретить ряду артистов участвовать в проектах, которые финансируются из государственной казны. Депутат заявила РИА Новости, что знаменитости, отвернувшиеся от родины, не должны появляться на культурных площадках и федеральных каналах.
«Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — добавила она.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что предавших свою страну артистов нужно отрезать от любого финансирования. Однако отбирать у них звания и госнаграды, по ее мнению, не стоит, так как они для них и так ничего не значат.