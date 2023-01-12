Депутат Стенякина предложила запретить ряду артистов участвовать в государственных проектах

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что предавших свою страну артистов нужно отрезать от любого финансирования. Однако отбирать у них звания и госнаграды, по ее мнению, не стоит, так как они для них и так ничего не значат.