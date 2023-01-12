Песков высказался о назначении Герасимова командующим войсками в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил расширением масштаба задач назначение главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой войск в зоне СВО.
Таким образом официальный представитель Кремля сослался на заявление Минобороны РФ.
«Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Герасимов возглавил группировку ВС РФ в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Генерал Сергей Суровикин стал его заместителем.