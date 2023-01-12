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Песков высказался о назначении Герасимова командующим войсками в зоне СВО

Армия
Песков высказался о назначении Герасимова командующим войсками в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил расширением масштаба задач назначение главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой войск в зоне СВО.

Таким образом официальный представитель Кремля сослался на заявление Минобороны РФ.

«Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Герасимов возглавил группировку ВС РФ в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Генерал Сергей Суровикин стал его заместителем.
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