Психолог Романив объяснила, когда убирать новогоднюю елку

Регламент празднования Нового года не накладывает никаких ограничений к тому, сколько должна стоять новогодняя елка. Об этом заявила психолог Ольга Романив. Она рассказала, когда россияне убирают елку чаще всего.
Специалист отмечает, что обычно елку убирают после празднования Старого нового года. Некоторые граждане предпочитают держать елку на виду вплоть до Рождества, другие же не убирают ее до наступления Крещения, то есть до 18 января. По словам Романив, последнее правило сформулировано согласно церковным представлениям, передает «Газета.Ru».
Несмотря на отсутствие четких правил, психолог советует россиянам не откладывать уборку новогодней ели надолго. В противном случае праздничное украшение начинает восприниматься не более, чем предмет мебели или «пылесборник».