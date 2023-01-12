Психолог Романив объяснила, когда убирать новогоднюю елку

Специалист отмечает, что обычно елку убирают после празднования Старого нового года. Некоторые граждане предпочитают держать елку на виду вплоть до Рождества, другие же не убирают ее до наступления Крещения, то есть до 18 января. По словам Романив, последнее правило сформулировано согласно церковным представлениям, передает «Газета.Ru».