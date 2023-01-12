В Казани лицей эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Экстренные службы осмотрели помещения, однако не нашли опасных вещей. Вызов оказался ложным. После инцидента школьники вернулись на занятия. Оказалось, что дети на уроке физкультуры попали мячом в один из датчиков пожарной сигнализации, в связи с чем и сработала система.