В Казани лицей эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Сотрудники МЧС эвакуировали лицей №187 в Советском районе Казани. На улицу вывели 1375 детей и 72 человека из числа персонала.
Экстренные службы осмотрели помещения, однако не нашли опасных вещей. Вызов оказался ложным. После инцидента школьники вернулись на занятия. Оказалось, что дети на уроке физкультуры попали мячом в один из датчиков пожарной сигнализации, в связи с чем и сработала система.
Ранее в Москве неизвестный «заминировал» все торговые центры. Сотрудники профильных ведомств провели проверки. Эвакуация не потребовалась, сообщала газета A42.RU.