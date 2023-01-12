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Жителей Франции разгневала роскошная вечеринка украинских беженцев в Куршевеле

Общество
Жителей Франции разгневала роскошная вечеринка украинских беженцев в Куршевеле

Кадры с отдыха украинских беженцев в Куршевеле накануне распространилась в Сети. Они возмутили жителей Франции.

Корреспондент RT France Вера Гауфман рассказала, что рядовые французы крайне редко могут позволить себе выбраться в Куршевель. Многим такой отдых попросту недоступен из-за его дороговизны.

«То, что французы видят напоказ такие празднества с дорогим шампанским, флагами и разнузданным гуляньем, — для них шок. Это идет вразрез с картинкой французских СМИ», — приводит слова Гауфман Telegram-канал «RT Стрим».

Видеозапись с вечеринкой украинцев в Куршевеле распространилась в Сети в среду, 11 января. Они пели антироссийские песни и распивали дорогое шампанское.
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