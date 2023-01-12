Тренер Инна Гончаренко рассказала о причинах болезни Костомарова

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о вероятности заболевания Романа Костомарова из-за выступления на открытом воздухе. Специалист считает, что такой вариант вполне возможен.
Костомаров попал в больницу несколько дней назад. Врачи диагностировали у фигуриста коронавирус. Гончаренко предположила, что спортсмен мог заболеть на холодном воздухе.
«Безусловно, если человек не привык выступать на открытом воздухе, это очень сложно. Когда на улице мороз, волей – неволей заглатываешь холодный воздух», — цитирует тренера издание ТАСС.
Ранее стало известно, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин идет на поправку после подозрения на пневмонию. Специалист рассчитывает вернуться в строй к Кубку Первого канала, который начнется 21 января.