Добровольцы ночного патруля «ЛизаАлерт» оказали помощь сотням замерзающих туляков

Как сообщает «Вести-Тула», для волонтеров не имеет значения, по какой причине человек задержался на улице в сильный мороз: потерялся, находится в состоянии алкогольного опьянения, не имеет денежных средств или плохо себя чувствует. Первостепенная задача сотрудников «ЛизаАлерт» – незамедлительно доставить замерзающего гражданина в теплое помещение.