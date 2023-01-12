Добровольцы ночного патруля «ЛизаАлерт» оказали помощь сотням замерзающих туляков

Волонтеры ночного патруля «ЛизаАлерт» уже пять лет спасают в Туле тех, кто нуждается в помощи при сильных морозах. За это время неравнодушные патрульные помогли многим жителлям Тулы и гостям города.
Как сообщает «Вести-Тула», для волонтеров не имеет значения, по какой причине человек задержался на улице в сильный мороз: потерялся, находится в состоянии алкогольного опьянения, не имеет денежных средств или плохо себя чувствует. Первостепенная задача сотрудников «ЛизаАлерт» – незамедлительно доставить замерзающего гражданина в теплое помещение.
За ночь патрульный автомобиль преодолевает больше ста километров. Ночной антиморозный патруль «ЛизаАлерт» в этом году отмечает свое пятилетие. Сотни жизней были спасены за данный период при участии тульских волонтеров.