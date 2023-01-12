Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молдавия использовала 200 млн евро из кредита ЕС на покупку газа

Экономика
Молдавия использовала 200 млн евро из кредита ЕС на покупку газа

Молдавия потратила 200 млн евро на газ из средств, предоставленных в кредит Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба энергетического госпредприятия страны Energocom.

Всего в качестве поддержки молдавские власти должны получить от Евросоюза 300 млн евро. Первый транш в размере 100 млн евро страна потратила на покупку газа в октябре-ноябре 2022 года.

Второй транш составил 200 млн евро и был необходим для чрезвычайных ситуаций. Последняя закупка со стороны Молдавии была реализована в понедельник, 10 января.

Средняя стоимость топлива составила примерно 965 долларов за тысячу кубометров без учета доставки и хранения.
молдавия экспорт газа стоимость газа евросоюз
Военкоры ФАН
Лучшие в аду