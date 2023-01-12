Молдавия использовала 200 млн евро из кредита ЕС на покупку газа

Молдавия потратила 200 млн евро на газ из средств, предоставленных в кредит Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба энергетического госпредприятия страны Energocom.
Всего в качестве поддержки молдавские власти должны получить от Евросоюза 300 млн евро. Первый транш в размере 100 млн евро страна потратила на покупку газа в октябре-ноябре 2022 года.
Второй транш составил 200 млн евро и был необходим для чрезвычайных ситуаций. Последняя закупка со стороны Молдавии была реализована в понедельник, 10 января.
Средняя стоимость топлива составила примерно 965 долларов за тысячу кубометров без учета доставки и хранения.