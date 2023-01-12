Хазин: Меркель признанием об обмане Путина вынесла ФРГ и Франции суровый приговор

Откровенное заявление Берлина и Парижа по поводу Минских соглашений стало суровым приговором для этих государств. Такую точку зрения озвучил экономист Михаил Хазин.
Напомним, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее призналась в том, что договоренности по Украине нужны были лишь для того, чтобы Киев сумел набраться сил и укрепить свою армию. После нее с таким же заявлением выступил бывший французский лидер Франсуа Олланд. Хазин в рамках эфира на YouTube-канале «Закон и порядок в США» сказал, что таким обманом европейские политики доказали Путину несамостоятельность своих стран.
«С точки зрения руководителя великой державы, такого, как Путин, поведение руководителей Франции и Германии означает только одно: Франция и Германия не претендуют на то, что они великие державы. Это означает, что они «шестерки"», - отметил Хазин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обман Меркель и Олланда доказывают неискренность всего Запада.