Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Хазин: Меркель признанием об обмане Путина вынесла ФРГ и Франции суровый приговор

Политика
Хазин: Меркель признанием об обмане Путина вынесла ФРГ и Франции суровый приговор

Откровенное заявление Берлина и Парижа по поводу Минских соглашений стало суровым приговором для этих государств. Такую точку зрения озвучил экономист Михаил Хазин.

Напомним, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее призналась в том, что договоренности по Украине нужны были лишь для того, чтобы Киев сумел набраться сил и укрепить свою армию. После нее с таким же заявлением выступил бывший французский лидер Франсуа Олланд. Хазин в рамках эфира на YouTube-канале «Закон и порядок в США» сказал, что таким обманом европейские политики доказали Путину несамостоятельность своих стран.

«С точки зрения руководителя великой державы, такого, как Путин, поведение руководителей Франции и Германии означает только одно: Франция и Германия не претендуют на то, что они великие державы. Это означает, что они «шестерки"», - отметил Хазин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обман Меркель и Олланда доказывают неискренность всего Запада.
путин меркель германия франция Украина минские соглашения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду