Хазин: Меркель признанием об обмане Путина вынесла ФРГ и Франции суровый приговор

Напомним, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее призналась в том, что договоренности по Украине нужны были лишь для того, чтобы Киев сумел набраться сил и укрепить свою армию. После нее с таким же заявлением выступил бывший французский лидер Франсуа Олланд. Хазин в рамках эфира на YouTube-канале «Закон и порядок в США» сказал, что таким обманом европейские политики доказали Путину несамостоятельность своих стран.