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В Кремле сообщили о поддержке со стороны Путина идеи повышения призывного возраста

Армия
В Кремле сообщили о поддержке со стороны Путина идеи повышения призывного возраста

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о повышении призывного возраста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В то же время он подчеркнул, что подробности касательно этой идеи необходимо узнавать у Министерства обороны РФ.

«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ предложили повысить предельный возраст призыва на срочную службу в армию до 30 лет. Минимальный же составит 21 год.
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