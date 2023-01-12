В Кремле сообщили о поддержке со стороны Путина идеи повышения призывного возраста

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о повышении призывного возраста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В то же время он подчеркнул, что подробности касательно этой идеи необходимо узнавать у Министерства обороны РФ.
«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства», — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ предложили повысить предельный возраст призыва на срочную службу в армию до 30 лет. Минимальный же составит 21 год.