Около 300 человек ждут вылета из Новосибирска в Пхукет из-за задержки рейса почти на сутки

Согласно расписанию, вылет был запланирован на 01:30 12 января, однако он был перенесен на 23:30. При этом подчеркивается, что время вылета самолета остается предварительным. Из-за задержки рейса в Пхукет не смогли вылететь 293 пассажира, в том числе 50 детей. Сотрудники новосибирской транспортной прокуратуры проводят надзорные мероприятия, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг.