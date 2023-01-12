Около 300 человек ждут вылета из Новосибирска в Пхукет из-за задержки рейса почти на сутки

Российская авиакомпания «Аэрофлот» задержала вылет самолета, следующего по маршруту «Новосибирск — Пхукет». Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Согласно расписанию, вылет был запланирован на 01:30 12 января, однако он был перенесен на 23:30. При этом подчеркивается, что время вылета самолета остается предварительным. Из-за задержки рейса в Пхукет не смогли вылететь 293 пассажира, в том числе 50 детей. Сотрудники новосибирской транспортной прокуратуры проводят надзорные мероприятия, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг.
Аналитики «Аэрофлота» ранее рассказали, как меняются предпочтения пассажиров в еде в зависимости от класса в самолете. По их словам, пассажиры эконом-класса предпочитают мясо, а бизнес-класса — рыбу.