Поплавская усомнилась в психическом здоровье назвавшего россиян фашистами Гребенщикова

Сбежавший из России лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в одном из интервью заявил, что считает фашистами своих соотечественников. Как отметила актриса Яна Поплавская, ей всегда было интересно, как человек может неожиданно сойти с ума.
Реагируя на высказывание музыканта в личном Telegram-канале, звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что такой человек до определенного момента живет размеренной жизнью, после чего резко теряет рассудок.
«Все так же уверенно и четко говорит, но вместо умных вещей неожиданно начинает нести бред, всю муть из глубины подсознания, болезненные рассуждения», — написала она.
Поплавская также обратила внимание, что Гребенщиков назвал фашистами именно россиян, а не тех, кто заживо сжег людей в Одессе и в течение многих лет убивал детей в Донбассе.
Гребенщиков сбежал из России в Израиль, где не раз встречался с другими артистами, отвернувшимися от родины в свете спецоперации на Украине. Коллеги и поклонники осудили таких звезд, посоветовав им даже не думать о возвращении домой.