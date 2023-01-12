Новосибирский врач Овсянникова оценила эффективность рецепта Панферова от гриппа

Доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова прокомментировала способ борьбы с ОРВИ и гриппом первого вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова.
Предложение Панферова бороться с вирусными инфекциями с помощью двух таблеток янтарной кислоты и 20 капель настойки женьшеня на половину стакана воды неожиданно получило широкое распространение среди жителей Новосибирска. В связи с этим Овсянникова отметила, что вреда этот рецепт не нанесет, сообщает Сиб.фм.
По словам Овсянниковой, упомянутые компоненты стимулируют реакции в цикле Кребса, улучшая тканевое дыхание, снижая уровень свободных радикалов и уменьшая интоксикацию. Данный метаболический препарат может улучшить энергообмен в организме, но никак не борется с вирусами.