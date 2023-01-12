Психолог Дмитриева рассказала родителям, как правильно реагировать на детский мат

Ругать детей за матерные слова не следует из-за нежелательной ответной реакции, заявила клинический психолог, семейный психотерапевт Анита Дмитриева.
В разговоре с «Газетой.Ru» Дмитриева предупредила, что ребенок может воспринять острую реакцию родителей на мат как их слабость и воспользоваться этим в будущем. Помимо этого, он способен «напасть» в ответ или замкнуться в себе от обиды.
Взамен Дмитриева советует родителям единожды спокойно и невозмутимо выразить несогласие с происходящим и перестать давать обратную связь ребенку, если тот продолжит материться. Возвращаться к контакту необходимо, когда поведение ребенка станет приемлемым, пояснила психолог. Такой стратегии эксперт рекомендует придерживаться до тех пор, пока «мат себя не изживет».