Психолог Дмитриева рассказала родителям, как правильно реагировать на детский мат

В разговоре с «Газетой.Ru» Дмитриева предупредила, что ребенок может воспринять острую реакцию родителей на мат как их слабость и воспользоваться этим в будущем. Помимо этого, он способен «напасть» в ответ или замкнуться в себе от обиды.