Песков: встреча с главой МАГАТЭ Гросси отсутствует в графике Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров главы российского государства Владимира Путина с руководителем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
По словам пресс-секретаря президента России, встреча лидера с главой МАГАТЭ в ближайшее время отсутствует в графике главы государства. Соответствующее заявление было обнародовано аналитиками РИА Новости.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, что в ходе визита Гросси на Украину на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской атомной электростанции.